Poste fica no meio de novo ponto de táxi no Centro de Americana

A Prefeitura de Americana retirou parte da calçada da Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, para a instalação de um novo ponto de táxi, com vagas para cinco carros, porém, deixou um poste de iluminação no meio do recuo para os veículos.

Poste ficou no meio do recuo para os carros dos taxistas – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A obra começou no último dia 29 e ocorre num trecho paralelo ao Terminal Metropolitano, entre o Calçadão e a Rua 12 de Novembro.

O taxista José Nestor Pereira disse que, por enquanto, continua no ponto do calçadão.

“Acho que a mudança será melhor para a gente, só acho perigoso deixar o poste naquele local, pois pode ocorrer acidente com os carros que transitam na avenida. Será preciso reforçar os cuidados”, diz.

Para João Balbino, que representa um grupo de taxistas, a mudança será positiva.

“Na verdade, nós gostaríamos de ficar na praça, até pleiteamos uma cobertura, pois mesmo nesse calor intenso, não temos nenhum local para nos proteger do sol. No passado, até tentamos, mas alguns comerciantes fizeram abaixo-assinado, pois consideraram que a cobertura comprometeria a fachada deles. Foi uma crueldade”, desabafou.

Segundo ele, também está sendo providenciado uma pequena guarita para acomodação dos profissionais no novo local. Ainda não há previsão para conclusão da obra.

“No passado já havia um ponto de táxi na avenida, estamos retornando para esse ponto que é muito bom”, completou Balbino

Sobre a permanência do poste no novo ponto, a prefeitura informou que foi um pedido dos próprios taxistas.