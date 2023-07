‘Porteira’ da Rua Carioba, em Americana, tem interdição nesta quinta e sexta-feira

Passagem de nível sobre a linha férrea na Rua Carioba, no Centro de Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal/17-1-2019

A passagem da linha férrea no cruzamento entre a Avenida Dr. Antônio Lobo e a Rua Carioba, no Centro de Americana, estará interditada da manhã desta quinta-feira (20) até as 18h desta sexta (21).

Segundo informações da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário de Americana), a interdição é necessária para que a Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea na região, faça manutenção e melhorias na passagem.

Com isso, motoristas que queiram acessar a região da Rua Carioba, no trecho próximo à linha férrea da região central, devem seguir pela Av. Antônio Lobo e buscar o acesso para o Viaduto Centenário e para a Avenida Bandeirantes.

Conhecida como “Porteira da Rua Carioba”, a passagem foi cenário do pior acidente já registrado em Americana, quando, em setembro de 2010, um ônibus da VCA (Viação Cidade de Americana) atravessou a passagem e foi atingido por uma locomotiva. Dez pessoas morreram.