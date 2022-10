Porta-Malas Solidário realiza bazar em Americana neste sábado

Evento acontecerá no Centro Comunitário do São Luiz com início previsto para as 9 horas e término às 14 horas

O projeto Porta-Malas Solidário realiza amanhã um bazar de roupas e sapatos adultos e infantis, com valores que começam em R$ 1 e seguem até R$ 5. O evento acontecerá no Centro Comunitário do São Luiz, em Americana, com início previsto para as 9 horas e término às 14 horas. O objetivo é levantar recursos para ajudar nos custos da ação.

O Porta-Malas Solidário, criado há quase dois anos, foi idealizado pelos amigos Alessandro Demazzi, 46, e Estevan Orlando Pavan, 53, e abraçado por Pilo Pavan, 57, e Thiago Teclo, o “Teco”, 33.

Evento acontecerá no Centro Comunitário do bairro São Luiz – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Atualmente ainda faz parte do projeto, Marta Sá, de 46 anos. Eles têm como principal objetivo entregar alimento para quem precisa, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. O grupo ainda é procurado para ajudar pessoas e famílias carentes com medicamentos e fraldas geriátricas e infantis.

“Ganhamos muitas roupas e sapatos e eram coisas muito boas, então a Marta sugeriu de fazermos o bazar. Nossa ideia é levantarmos recursos, já que nosso projeto cresceu muito. Nossa expectativa é vender muito para termos um caixa próprio ”, disse Estevan.

Além de roupas e sapatos, o bazar venderá pastéis e refrigerantes, também revertidos ao projeto. Os pastéis, assim como são as marmitas, ficarão sob responsabilidade do sogro de Alessandro, José Salvador Crivelari, que é cozinheiro aposentado e trabalhou em grandes restaurantes da cidade.