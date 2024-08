Por R$ 1,6 milhão, empresa de Franca vai retomar construção de creche no Boer, em Americana

A empresa JJ Assessoria e Construções Ltda., com sede em Franca (SP), será a responsável por retomar a obra da Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana.

A construtora apresentou uma proposta de R$ 1,6 milhão para execução do serviço, valor menor que o estipulado pela Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), e venceu a licitação que foi reaberta no fim de junho.

Expectativa é de que intervenções comecem em setembro, com prazo para conclusão de 210 dias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O resultado do certame foi oficializado pela FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial do Estado.

Segundo a secretaria, embora o contrato ainda não esteja assinado – o que deverá acontecer nos próximos dias -, a expectativa é de que as intervenções comecem em setembro deste ano, com prazo para conclusão de 210 dias. O vínculo terá duração de 270 dias.

Atrasada

Iniciada em 2018 e atrasada há mais de quatro anos, a construção da creche está travada desde maio de 2021, quando o Estado rescindiu contrato com a então responsável pela obra. Ainda em 2021, uma licitação foi aberta, com custo para retomada estimado em R$ 2,4 milhões, mas não houve interessados.

Desde então, de acordo com o Estado, foi necessário fazer uma revisão orçamentária da construção, o que levou a uma diminuição do valor estimado para R$ 2,1 milhões. Cerca de 70% da edificação está concluída.

A empresa de Franca, no entanto, apresentou uma proposta de R$ 1,6 milhão para conclusão, ou seja, montante menor que o projetado pela FDE na elaboração do edital.

Em abril deste ano, a reportagem visitou o prédio inacabado e constatou que a estrutura tem sofrido com vandalismo e deterioração. As paredes possuem marcas de umidade e rachaduras. Já algumas telhas, janelas, pias e azulejos estão danificados. A situação tem incomodado moradores do bairro.

Questionado pelo LIBERAL sobre a retomada em abril deste ano, quando veio a Americana, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que o objetivo era iniciar as aulas na creche em 2025.

Porém, se a construção começar em setembro e terminar ao fim dos 210 dias, essa ideia pode ser inviabilizada. A Seduc-SP evitou comentar sobre essa expectativa e disse que está otimista com a conclusão da construção dentro do prazo.

Quando abrir as portas, a creche atendará 130 crianças de 0 a 5 anos, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solário, sanitários e refeitório.