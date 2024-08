Por acessibilidade, três seções eleitorais vão mudar da escola Niomar para Casa da Criança Maíra

Ao todo, três seções eleitorais vão mudar da Escola Estadual Professora Niomar Apparecida Mattos Gobbo do Amaral Gurgel para o prédio vizinho da Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado, em Americana. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (19) pelo chefe do cartório da Zona 158, Márcio Uchida, em entrevista ao LIBERAL.

Segundo Uchida, a mudança será motivada por uma determinação judicial que, devido à acessibilidade, impede que seções sejam instaladas em pisos superiores de prédios que não possuem elevador.

Falta de acessibilidade foi motivo da mudança de seções para prédio vizinho – Foto: Reprodução

No pleito nacional de 2022, a escola teve três seções que funcionaram no segundo andar por falta de opção, o que gerou reclamações de eleitores que possuem alguma deficiência.

“Na época, fui inspecionar o local e não havia o que pudesse ser feito. Já as escolas particulares, no nosso caso, o Senai e o Dom Bosco, possuem elevador, então nelas não houve problemas das seções serem instaladas em piso superior”, explicou Uchida.

A determinação judicial foi feita pela primeira vez no segundo turno das eleições de 2018. Porém, tem sido repetida a cada pleito e, de acordo com o chefe do cartório da Zona 158, há um esforço para cumpri-la totalmente.

Uchida afirmou que ainda não estão definidas quais as seções que serão transferidas para a Casa da Criança Maíra.

À reportagem, o cartório da Zona 384, também de Americana, afirmou que não haverá mudanças nos locais de votação das seções e que os requisitos de acessibilidade têm sido cumpridos, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física.