Ponto de ônibus acumula lixo no Nova Americana

Um diretor industrial de 44 anos, que pediu para não ter seu nome revelado, reclama da situação de um ponto de ônibus na Rua Cabo Oswaldo de Moraes, no Nova Americana. Segundo ele, o local foi implantado depois da mudança de direção da via e tem acumulado lixo constantemente, o que impede a circulação de pedestres pela calçada, e que também não tem uma cobertura para proteger os munícipes nas chuvas.

Ele relata ainda que a iluminação na região é precária pois as árvores tapam o poste de luz e tornam o local perigoso no período noturno, o que prejudicaria constantemente os moradores da região. Foto: Divulgação

A secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que o local recebe a coleta de lixo e que “o que acontece é o descarte irregular feito por munícipes, que é crime ambiental e pode ser denunciado por meio do SAC: 3475 9024”.

Afirmou ainda que vai encaminhar equipe para limpeza. Com relação à cobertura, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) informa que “o contrato emergencial do transporte coletivo que está em vigor não prevê a colocação de coberturas e que a próxima licitação deve prever a colocação de mais abrigos”. A Unidade de Praças e Jardins deu esta semana para poda.

