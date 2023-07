Ponto de alagamentos, Avenida da Saúde passará por ‘mini recape’

Alvo de reclamações por conta do asfalto ruim, a Avenida da Saúde, em Americana, vai passar por um “mini recape”. A informação foi dada pelo prefeito Chico Sardelli (PV), nesta sexta, que alega não ter os recursos para executar obras de drenagem no local.

Sem dinheiro para obras de drenagem no local, via terá novo asfalto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Vamos fazer um mini recape para garantir a segurança das pessoas que usam a avenida. Está no nosso projeto uma obra de infraestrutura para recolher aquela água em excesso que tem ali. Foram construções no passado que não tiveram critério técnico e hoje nós sofremos. Vamos fazer os reparos necessários e deixar a estrutura para quando tiver recurso”, disse o prefeito para a Rádio Vox 90.

A Avenida da Saúde é hoje um dos principais pontos de alagamento da cidade. O local conta com placas de alerta para que os motoristas não avancem em caso de tempestade, mas são comuns os casos de carros e motos que ficam submersos no trecho durante temporais.

O projeto para solucionar o problema foi orçado pelo município em cerca de R$ 30 milhões.

RESPOSTA

Segundo a assessoria da prefeitura, haverá “a reconstrução do pavimento, com a retirada do asfalto existente e aplicação de cola e massa asfáltica”.

Sobre prazo e custo, a administração informou que o “serviço está sendo executado em outras vias neste momento, por isso o início está previsto para daqui 20 a 30 dias, e o valor só é possível calcular após as obras, por ser relacionado ao metro quadrado realizado”.