Ponte do Guaicurus, sobre o Ribeirão Quilombo, não será reconstruída

A ponte que ficava sobre o Ribeirão Quilombo, próxima ao Condomínio Residencial Guaicurus e ao Sesi, em Americana, não será reconstruída.

A passagem, utilizada por moradores dos bairros Nova Americana e Chácara Machadinho, cedeu após as fortes chuvas na cidade em 29 de dezembro de 2022.

Estrutura da antiga ponte ainda se encontra no local – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A informação foi confirmada pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, em entrevista ao LIBERAL nesta semana.

Ele ainda disse que a construção de uma passarela está sendo estudada junto à Rumo, responsável pela administração da linha férrea que passa pelo município.

De acordo com Adriano, a ponte não será reconstruída por dois motivos. O primeiro é a dificuldade para fazer as obras no local onde ficava a passagem.

No lado da Avenida Bandeirantes a prefeitura consegue fazer as manutenções, mas no lado da linha de trem o acesso não foi permitido pela Rumo e a administração teria de tirar cerca de 100 metros de mata ciliar para conseguir trafegar com caminhões e tratores.

O segundo motivo é o perfil da ponte, que ficava no nível do ribeirão, o que não é mais permitido. “Os órgãos ambientais não deixam mais fazer um projeto desse tipo, porque se estiver alguém andando no momento de uma chuva, pode ser levado pela correnteza”, explicou Adriano.

O secretário disse que está estudando junto à Rumo a construção de uma passarela que ligaria a Rua Silvino Bonassi à Avenida Bandeirantes. As últimas conversas aconteceram na semana passada e a empresa teria dito que tentaria colocar no cronograma de obras.

Ao LIBERAL, a concessionária disse que está analisando a possibilidade de fazer a passarela.