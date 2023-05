Polícia vai apurar acusação de fraude na Secretaria de Saúde de Americana

Orçamento sobre manutenção em um Fiat Doblò teria irregularidades

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar suposta fraude em uma compra direta realizada pela Prefeitura de Americana. A investigação foi motivada por um boletim de ocorrência registrado pelo vereador Gualter Amado (Republicanos). No documento, o parlamentar denunciou que a administração teria inventado um orçamento de uma empresa de Sumaré. A prefeitura informou que uma sindicância foi instaurada para apurar o caso.

Segundo o boletim, Gualter realizou uma fiscalização no fim do mês passado sobre a manutenção que teria ocorrido em um Fiat Doblò usado pela Secretaria de Saúde e identificou irregularidades nos orçamentos apresentados. Depois ele esteve pessoalmente em uma das empresas, em Sumaré.

O proprietário afirmou ao vereador que desconhecia o documento contido nos autos, descartando a participação na concorrência pública.

“Constatamos que foram anexados três orçamentos. Um deles de uma empresa de Santa Bárbara d’Oeste, cujo serviço foi realizado. Outros dois orçamentos das empresas que concorreram em Sumaré e Capivari, foram feitos com características semelhantes. Também iremos levar uma representação ao Ministério Público sobre o caso”, diz Gualter.

O empresário disse ao LIBERAL que não participou de qualquer cotação de orçamento com a Prefeitura de Americana. “Nosso serviço mais recente foi em 2018, quando realizamos manutenção em veículo dos Bombeiros, cujo faturamento foi feito para administração municipal”, afirma. De acordo com ele, outros serviços para a mesma corporação foram realizados entre 2010 e 2012.

A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha, que coordena a investigação no 1º Distrito Policial de Americana informou que a apuração já foi iniciada. “Iremos apurar se a denúncia de suposta falsificação nos documentos será confirmada ou não.”

OUTRO LADO. A Secretaria de Saúde esclarece que todos os processos de compra realizados pela pasta obedecem um rito procedimental determinado em lei, e foi solicitada a abertura de sindicância para apurar o procedimento em questão.

Quanto ao inquérito policial, a pasta ainda não teve conhecimento do mesmo, mas vai seguir com todas as providências administrativas e judiciais cabíveis para o esclarecimento dos fatos. Colaborou Rodrigo Alonso