Polícia suspeita que trote tenha sido usado para despistar roubo

A PM (Polícia Militar) não descarta a possibilidade de que um suposto trote sobre roubo a residência na manhã dessa segunda-feira na Vila Pavan, em Americana, tenha sido usado para desviar a atenção das forças policiais durante um assalto a joalheria no Centro da cidade.

Uma ligação recebida pelo 190 apontava um roubo a residência na Rua Presidente Vargas, na Vila Pavan, por volta das 10h30. O helicóptero Águia da PM, que já estava na cidade fazendo operações de rotina, foi acionado para dar apoio e sobrevoou a região por volta das 11 horas.

Ao menos uma dezena de policiais se dirigiram até o local e realizaram rondas pelo bairro, mas nada foi constatado. Segundo o tenente da PM, Tiago Augusto Costa Silva, o proprietário da casa foi ouvido e disse que não tinha acionado a polícia, assim como desconhecia qualquer ocorrência.

Naquele momento, o tenente disse para a reportagem que a ligação “muito provavelmente” não passou de um trote. A PM tentou entrar em contato com o autor da chamada, mas não conseguiu.

Ao mesmo tempo, por volta das 10h45, dois homens armados anunciaram assalto em uma joalheria da Rua Capitão Corrêa Pacheco, de frente com a Praça da Matriz Velha de Santo Antônio, no Centro. Eles roubaram relógios, ouro, dinheiro e peças de clientes que estavam no local para manutenção. Câmeras de segurança filmaram a ação dos assaltantes.

De acordo com informações preliminares da Gama (Guarda Municipal de Americana), a motocicleta utilizada pela dupla na fuga tinha placa da cidade de Itu e não era produto de furto ou roubo. Segundo testemunhas, há a suspeita de um carro também tenha participado da ação.

Ouvido pelo LIBERAL, o dono da joalheria não quis revelar o valor total do prejuízo com a ação dos bandidos.

RELAÇÃO. O comandante do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Luiz Horácio Raposo Borges de Moraes, não descarta a possibilidade de que haja uma conexão entre os casos. Ele garante que isso será averiguado pela Polícia Militar.

“Há essa suspeita de que possa ter sido um trote para que houvesse esse deslocamento das forças policiais para um local diverso do local onde foi o roubo propriamente dito na joalheria. Entretanto, o local não é tão distante assim. Geralmente quando a criminalidade utiliza esse modus operandi, eles costumam fazer o trote num local mais distante do local onde eles vão agir”, comentou Horácio.