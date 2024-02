Polícia segue à procura de motorista envolvido em acidente que matou motoboy em Americana

Policiais civis do 2º Distrito Policial de Americana estão tentando identificar o motorista de uma picape Fiat Strada que provocou a morte do motoboy Antonio Ivan Moura Caetano, de 44 anos, após um acidente no Jardim Bela Vista, na última sexta-feira (16). O condutor do veículo fugiu.

Delegacia de Americana – Foto: Arquivo/Liberal

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) confirmou que o caso é investigado por meio de inquérito e que diligências estão sendo realizadas em busca de elementos que auxiliem na identificação e localização do motorista do veículo que atingiu a vítima.

Quem tiver alguma informação sobre o motorista pode fazer denúncias anônimas pelo telefone 181 do disque denúncia. A ligação é gratuita.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), no dia do acidente, os patrulheiros estiveram na Avenida São Jerônimo, na altura do número 710.

No local, os agentes encontraram Antonio caído ao lado da motocicleta, próximo ao muro de uma empresa. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu aos ferimentos.