Polícia Rodoviária reforça efetivo para fiscalizar embriaguez na Festa do Peão

Tenente Adilson Godoy De Carli mostra o etilômetro passivo que será usado - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizou um planejamento para fiscalização de embriaguez, a partir da próxima sexta-feira, quando começa a Festa do Peão de Americana.

O efetivo vai contar com o reforço de outras companhias como Campinas, Limeira e Jundiaí, que atuarão em todos os pontos de saída para Rodovia Anhanguera (SP-330). A iniciativa também terá blitz na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, antecipa que os policiais serão colocados em ponto de estacionamento com objetivo de dar mais visibilidade para as pessoas.

“A partir de um certo horário na madrugada, a gente vai começar a fiscalização com o etilômetro passivo, que não necessita que o condutor coloque a boca no equipamento, basta uma curta distância. Se acender uma luz verde, representa que não houve o consumo de álcool e assim o motorista é liberado mais rápido. Se acender a luz vermelha, o condutor é convidado a fazer o teste do etilômetro ativo, que identificará a quantidade exata de consumo”, explica.

No “bafômetro” convencional, o motorista recebe um saco lacrado com o bocal, que é inserido no aparelho, pois é necessário que tenha o contato com a boca do condutor. Depois, o próximo motorista retira o bocal que é descartado. O equipamento imprime uma felipeta com o resultado.

LEGISLAÇÃO. Atualmente, a legislação permite 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, acima disso o motorista é levado para uma delegacia e poderá ser preso em flagrante por embriaguez ao volante, além da autuação de R$ 2.934,70.

Além disso, as equipes de TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) atuarão com foco a conter os casos de roubos, furtos do veículo e outros crimes.

“O foco da Polícia Rodoviária não é a autuação, mas a prevenção. Um condutor embriagado na rodovia ou em qualquer outro local, coloca em risco a sua própria segurança e dos outros”, afirma o comandante.