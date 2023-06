Polícia Rodoviária fiscaliza 972 motoristas na primeira noite da Festa do Peão

Equipamento usado pela polícia funciona como triagem e aponta se o motorista precisa ou não passar pelo etilômetro - Foto: Divulgação - PM

Policiais militares rodoviários fiscalizaram 972 motoristas com etilômetro passivo na saída da 35ª edição da Festa do Peão de Americana, entre a noite desta sexta-feira (9) e madrugada de sábado (10). Equipamento utilizado na abordagem não necessita que o condutor encoste a boca no aparelho, basta uma curta distância e funciona como uma triagem. Em caso de luz verde, o motorista é liberado imediatamente e se a luz vermelha acender, o condutor é convidado a fazer o teste do etilômetro ativo, que identifica a quantidade exata de consumo.

Durante a ação dos policiais, que contaram com o efetivo da região de Campinas, Limeira e Jundiaí, 47 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro convencional (ativo). Eles foram multados em R$ 2.934,70 e o carro foi entregue para outro motorista habilitado. Nesse caso, o motorista ainda corre o risco de ter a carteira de direção cassada por um ano, após procedimento direto no Detran (Departamento de Trânsito).

Somente um motorista foi detido por embriaguez ao volante e conduzido ao plantão policial. Ele prestou depoimento e foi liberado após concordar em fazer e exame de sangue para comprovação de dosagem alcoólica.

CONSCIENTIZAÇÃO

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, considerou que, no primeiro momento, a atividade foi positiva porque não foi registrado nenhum acidente de trânsito nas rodovias próximas ao evento.

“As ações sempre são feitas no intuito de garantir a missão institucional de salvar vidas, evitando que condutores alcoolizados ou embriagados, circulem levando risco aos demais usuários das rodovias”, explica o policial.

O comandante considerou que pelo menos nesta primeira noite do evento, os condutores aparentam estar mais conscientes.”Constatamos uma grande quantidade de motoristas de aplicativos, vans e ônibus que foram contratados para o evento. Bem como familiares que foram até ao local para buscar os condutores. Sempre que possível também auxiliamos para que possam estacionar em locais com segurança. As pessoas podem beber durante o evento, só não podem dirigir”, completa De Carli.

FISCALIZAÇÃO

A Polícia Rodoviária relata que as operações serão ainda mais intensificadas no fim de semana que deve ter um público maior. “Teremos situações de filas, mas na medida do possível tentaremos dar mais agilidade no trânsito”, diz o tenente.