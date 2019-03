Mulher é detida com 30 kg de maconha em posto da Anhanguera

Uma mulher de 24 anos foi detida com cerca de 30 quilos de maconha no Posto 7 da Rodovia Anhanguera, localizado no km 123, na altura de Americana, na madrugada desta sexta-feira (8). Ela havia comprado os entorpecentes em São Paulo e levaria até Tocantins, sua terra natal.

Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizou a apreensão após uma denúncia que chegou na base da corporação em Americana de que uma mulher havia sido expulsa de um ônibus de turismo por transportar drogas.

No local, por volta das 4h30, policiais encontraram a suspeita no pátio do Posto 7. Com ela, haviam duas sacolas com 30 kg de maconha, segundo informações do sargento Júnior, da PMR, que atendeu a ocorrência.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e, com a ajuda do cão de faro Hércules, mais 27 kg da mesma droga foram encontrados embaixo dos assentos que dois homens ocupavam no ônibus. A mulher disse desconhecer essa droga, afirmando que desconhecia a origem dela.

O veículo havia saído do Brás, em São Paulo, e seguia com rumo a Campina Grande (PB). A suspeita disse ao sargento que comprou os entorpecentes na capital paulista por R$ 1.400 e que iria vendê-los no estado de Tocantins, onde mora.

A mulher e os dois homens foram conduzidos até a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana. Até a publicação desta reportagem, eles ainda estavam sendo ouvidos pelas autoridades policiais.