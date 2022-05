Polícia Rodoviária detém suspeito de tráfico interestadual na Anhanguera

Com o apoio do cão Yran, foram apreendidos 9,9 kg de maconha e 3,3 kg de cocaína

Equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária de Americana, com apoio do Canil 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), detiveram neste domingo (15) um homem suspeito de tráfico de drogas interestadual. O suspeito foi abordado em um ônibus na Rodovia Anhanguera, em Americana, com destino ao Estado do Ceará, na região Nordeste.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, por volta das 10h deste domingo um ônibus de transporte de passageiros foi abordado na altura do km 124+500 da rodovia SP-330. Em buscas pessoais aos passageiros, foi identificada uma mochila com dois tijolos de maconha envoltos em uma blusa de moletom.

O dono da mochila era um passageiro que afirmou ter embarcado na capital paulista. Ele alegou que iria se mudar para o Ceará.

Os policiais então com auxílio do Canil do 10º Baep, solicitaram a retirada das bagagens do compartimento, momento em que o cachorro Yram identificou, através do odor específico de drogas, uma bagagem com mais oito quilos de maconha e um saco plástico com 4.433 envelopes de cocaína.

O suspeito foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi preso em flagrante. Foram apreendidos 9,9 quilos de maconha e 3,3 quilos de cocaína.