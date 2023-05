Polícia Rodoviária apreende quase 500 celulares na Anhanguera, em Americana

A PMR (Polícia Militar Rodoviária), com apoio do Canil do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), apreendeu na manhã deste domingo (7), durante operação de fiscalização de trânsito com foco em veículos de transporte coletivo, 494 aparelhos celulares, no km 124 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, no sentido interior.

Apreensão foi feita pela Polícia Militar Rodoviária neste domingo – Foto: PMR / Divulgação

Os aparelhos apreendidos eram das marcas Xiomi, Realmi, Samsung, Pocco, Motorla, Multilaser, Positivo, Techno e iPhone. Além disso, de acessórios da Apple e de outras marcas também foram localizados.

Durante vistoria em um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Piauí, o primeiro pacote, com cerca de 20 aparelhos, foi achado no compartimento da lixeira, próximo ao banheiro do ônibus. Todos os celulares estavam embalados e armazenados em sacos plásticos.

Baep atuou com a unidade de Canil nesta ocorrência – Foto: 10º Baep / Divulgação

Outra busca pelo veículo indicou mais uma caixa com centenas de aparelhos no compartimento de bagagem, próximo à cabine do motorista, totalizando 494 celulares, além de acessórios de telefonia.

Entre os acessórios localizados estão AirPods, fones de ouvido portáteis, cabos carregadores, capas de silicone e pen drives. Ao todo, foram encontrados 237 itens, que também foram apreendidos.

Um dos motoristas do veículo afirmou que sabia dos objetos, mas que não tinha as notas fiscais por se tratar de uma encomenda particular. Ele também disse que não tinha informações sobre o proprietário da mercadoria.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à Polícia Federal de Piracicaba. Os três motoristas do ônibus foram indiciados pelo crime de descaminho, que tem pena de 1 a 4 anos.

A autoridade policial responsável pelo caso arbitrou fiança aos indiciados e o ônibus foi liberado em seguida, visto que levava vários passageiros, inclusive crianças e idosos.