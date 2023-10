Polícia registra dois casos de violência doméstica em Americana

Casos aconteceram no Vila Amorim e no Jardim dos Lírios em um intervalo de duas horas; agressores não foram presos

Duas mulheres registraram boletim de ocorrência após serem agredidas na noite desta terça-feira (3). As agressões ocorreram no Vila Amorim e no Jardim dos Lírios em um intervalo de duas horas e ninguém foi preso.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o primeiro caso ocorreu por volta de 20h. Aos policiais, a vítima, que tem 41 anos, contou que teve um relacionamento com o agressor, com quem tem duas filhas de 8 e 12 anos, por 20 anos e que, nesta terça-feira, foi ao trabalho dele, na Vila Amorim, questioná-lo sobre o cartão-alimentação.

Neste momento, segundo a mulher, o ex-companheiro começou a desferir socos contra ela e, em seguida, sua ex-cunhada e a atual namorada dele também se juntaram a agressão. Após o caso a vítima foi atendida em um hospital e procurou a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde fez o registro online do caso.

Outro caso

Já a segunda vítima contou que estava em sua casa, no Jardim dos Lírios, dormindo quando, por volta de 22h, o marido chegou e começou a agredi-la com socos até que, em determinado momento, ela conseguiu escapar, correu para rua pedindo por socorro e a PM foi acionada por um dos vizinhos.

Os policiais atenderam a ocorrência, mas o agressor conseguiu fugir pelos fundos do imóvel após perceber a aproximação da viatura.

À PM, a mulher contou que o marido aparentava estar sob efeito de álcool e drogas e, após passar por atendimento médico, procurou a Delegacia de Americana, onde registrou a ocorrência e solicitou medida protetiva contra o companheiro.