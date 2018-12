Polícia recupera carro furtado no Jardim São Paulo e prende ladrão

Foto: Guarda Municipal - Divulgação

O furto de um veículo Honda Civic no Jardim São Paulo, em Americana, terminou com uma pessoa presa no início da noite de segunda-feira (17). Por volta das 19 horas, a Polícia Militar foi acionada até a rua dos Jacarandás e informada por populares sobre o furto de um Honda City branco por dois indivíduos. Em patrulhamento pelo bairro, os policiais encontraram o carro abandonado na Rua dos Jequitibás e minutos depois, na Rua das Castanheiras, abordaram um suspeito que acabou confessando o crime.

A bolsa contendo os documentos pessoais da proprietária do veículo, que haviam sido jogados numa caçamba, também foi recuperada. A ação contra o furto do veículo contou com a participação de patrulheiros da Guarda Municipal (Gama), que localizou um segundo suspeito na ocorrência, mas o indivíduo negou envolvimento e acabou sendo liberado.