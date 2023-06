Polícia procura quem atirou coquetel molotov contra delegacia em Americana

Garrafa atingiu janela lateral do imóvel, na Rua Orlando Dei Santi - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Polícia Civil de Americana tenta descobrir quem é o autor de um ataque com coquetel molotov ao prédio ocupado pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais). O episódio ocorreu no final de março, no imóvel localizado na Rua Orlando Dei Santi, próximo ao portal da cidade.

Coquetel molotov costuma ser feito com uma garrafa com líquido inflamável e um pavio no gargalo. A perícia encontrou duas garrafas estilhaçadas no prédio. Uma delas foi arremessada contra a parede superior lateral da delegacia, de frente para a Rua Álvaro Cechino. A outra atingiu cerca de dois metros ao lado.

Os pontos atingidos ficaram chamuscados. O estrago, entretanto, poderia ser maior, já que as chamas do coquetel molotov se deram sobre um ponto de gás encanado, que suportou o calor e não propagou o fogo.

Imagens de câmeras de segurança do prédio das delegacias mostram que, na madrugada do dia 31, por volta de 3h30, um veículo passa em frente à unidade policial e, em seguida, se vê um clarão.

Para os investigadores, não há dúvidas de que os ocupantes do veículo foram os autores do ataque. Pelas câmeras, foi possível identificar que o carro era do modelo hatch e da cor preta.

Mesmo acompanhando o caminho de fuga do carro, por meio do videomonitoramento de empresas próximas, a polícia não conseguiu identificar o modelo exato ou o emplacamento do veículo. Também não foram encontradas testemunhas. O delegado responsável pela Dise, Marco Antonio Pozeti, disse ao LIBERAL que a polícia ainda trabalha para elucidar o caso. Segundo ele, a delegacia tem um suspeito identificado e tenta confirmar a participação dele no episódio.

A Dise e a DIG são delegacias especializadas que costumam lidar com crimes de repercussão ou de investigação complexa, que envolvem organizações criminosas, por exemplo.