Polícia prende suspeito de assassinato no Viaduto Centenário

Um morador de rua de 33 anos foi preso nesta terça-feira como suspeito pelo assassinato do cuidador Edinaldo Azevedo, popularmente conhecido como Darling, que também vivia em situação de rua e teve o corpo localizado em 17 de janeiro, embaixo do Viaduto Centenário, em Americana, com sinais de agressão.

A Polícia Civil chegou a Luís Fernando Santana da Silva, suposto autor, após uma mulher denunciar que sofreu uma tentativa de estrangulamento durante a madrugada e que “ouviu seu agressor dizendo ‘vou fazer com você o que fiz com o outro’”, informou o delegado responsável pelo caso, José Donizete de Melo. Foto: Reprodução / Facebook

O suspeito tentou matar a mulher, também moradora de rua, com um barbante, mesma forma utilizada no homicídio que vitimou Darling – seu corpo foi achado com um cordão envolto no pescoço e a calça abaixada. O médico legista confirmou a morte por estrangulamento.

Além disso, a vítima desta terça-feira disse ainda que o suposto autor do crime foi a última pessoa a estar com Darling antes de ele ser assassinado. Com a ajuda dela, a equipe de investigação chegou a uma outra testemunha, que confirmou a versão.

A Justiça, acolhendo um pedido da Polícia Civil, decretou a prisão temporária de Luís Fernando por um prazo de 30 dias. Nesse período, o inquérito que investiga o crime deve ser concluído e remetido ao Ministério Público. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

No boletim de ocorrência, a moradora de rua afirma que estava no posto de combustível abandonado em frente ao Welcome Center, onde dorme em uma das salas, e foi surpreendida por um indivíduo que a segurou por trás na tentativa de violentá-la.

O delegado afirma que ela faz programas e que havia recusado ter relações sexuais com o homem porque ele não tinha condições de pagar e, por isso, tentou estrangulá-la com um cordão. “A moça diz que ouviu seu agressor dizendo ‘vou fazer com você o que fiz com o outro’”, relatou Melo. Ela conseguiu se desvencilhar do homem, fugiu do local e foi até o plantão policial para registrar o caso.

O crime que vitimou Darling aconteceu na madrugada do dia 17 de janeiro. Desde o início a suspeita era que ele havia sido assassinado. A Gama (Guarda Municipal de Americana) afirmou, na época, que moradores de rua que passaram pelo local disseram que a vítima era homossexual e que teria feito um programa na madrugada em que foi morta.