Polícia prende suspeito da morte de personal trainer de Americana

Prisão ocorreu na manhã desta quinta; Rodolfo Pestana foi encontrado morto em área rural de Nova Odessa, no dia 15 de novembro

Corpo de Rodolfo foi encontrado caído ao chão com um cadarço em seu pescoço e sinais de agressão no rosto – Foto: Facebook / Reprodução

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (9) um jovem, de 26 anos, suspeito da morte do personal trainer Rodolfo Pestana, de 30 anos, de Americana. Ele foi encontrado morto, com sinais de violência, no dia 15 de novembro, em uma área rural de Nova Odessa.

A prisão foi feita pela Polícia Civil de Nova Odessa com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana e da Guarda Municipal de Nova Odessa. Os policiais, entretanto, ainda não deram detalhes da prisão, que foi determinada pela Justiça, nem divulgaram o nome do suspeito. O caso está em andamento na Delegacia de Nova Odessa.

“As investigações continuam e, por enquanto, não temos nada de concreto. Estamos tentando ligar os pontos entre o carro usado no crime e a vítima, ou seja, precisamos vincular o carro com a morte”, disse ao LIBERAL o delegado responsável pelo caso, Reynaldo Peres.

O corpo de Rodolfo Pestana foi encontrado no início da manhã do dia 15 de novembro, em uma área rural próximo à Estrada Municipal Olindo Biondo.

Ele foi avistado por um ciclista que acionou a Polícia Militar. O corpo tinha um cadarço no pescoço e sinais de agressão no rosto. A provável causa da morte divulgada até então pela polícia seria asfixia.

Um carro que poderia ter sido usado no crime foi encontrado pela polícia no dia seguinte, na região do bairro Vila Galo. A suspeita, até então, era de que o crime pudesse ter motivação passional e que tivesse a participação de ao menos duas pessoas.

Rodolfo morava em Americana, no Cidade Jardim, e era professor de educação física em uma academia no Jardim Paulista.