PM socorre ajudante geral que foi baleado no Jardim Helena

Um ajudante geral, de 40 anos, foi baleado na madrugada desta sexta-feira (21) e encontrado pela PM (Polícia Militar) caído ao chão, no Jardim Helena, em Americana. A companhia não soube precisar porém, se os disparos ocorreram onde a vítima foi localizada. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte

Segundo informações do registro policial, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de um baleado. Quando chegaram no endereço, no cruzamento das ruas Gênova com Verona, no Jardim Helena, viram o homem caído ao chão, ensanguentado. Aos PMs, o ajudante relatou que havia sido agredido por quatro homens e, que durante uma discussão, um deles que estava armado atirou diversas vezes em sua direção e fugiram Dois tiros atingiram o braço da vítima. Não há informações sobre o autor da tentativa de homicídio.

O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o ajudante ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi. Na unidade de saúde ele foi atendido e está internado na ala de ortopedia. Uma cirurgia está marcada para o dia 28 deste mês, de acordo com informações da assessoria de imprensa.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e será investigado pela Polícia Civil.