Policiais militares salvam bebê engasgado com leite em Americana

Policiais militares que estavam na base no Jardim Ipiranga, em Americana, conseguiram salvar uma bebê que estava engasgada com leite, nesta sexta-feira (18). A mãe entrou no local para pedir ajuda com a filha desacordada nos braços.

Policiais salvaram menina engasgada nesta sexta-feira – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O cabo Bergamini recolheu a criança dos braços da mãe e iniciou a manobra de Heimlich. Em seguida, mãe e filha foram levadas ao Hospital Unimed. Durante o trajeto, a bebê restabeleceu os sinais vitais.

Após passar por exames clínicos, a equipe médica constatou vestígios de leite materno nos pulmões e a bebê permaneceu em observação.

“Está já é a segunda ocorrência que os policiais militares da 1° Companhia utilizam técnicas de primeiros socorros, após terem realizado um treinamento específico nesta área. Aproveito para destacar a importância do constante treinamento do nosso efetivo para um serviço de excelência para nossa população”, diz o capitão Tiago Augusto, comandante da 1° Companhia.