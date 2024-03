Polícia Militar Rodoviária e Baep apreendem drogas em ônibus na Anhanguera, em Americana

Entorpecentes estavam em compartimento do veículo e motorista foi detido; em outro caso no mesmo dia, uma arma com munições foi apreendida

Uma ação conjunta da PMR (Polícia Militar Rodoviária) e do o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de maconha e crack que estavam escondidos em um ônibus de turismo, na tarde deste sábado (30), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. O motorista do coletivo foi preso na ocorrência.

Policiais do Baep e da PMR com a droga apreendida no ônibus – Foto: PMR e Baep / Divulgação

Segundo informações da PMR, durante fiscalização de rotina, no quilômetro 124 da rodovia, por volta de 15h30, os policiais encontraram, com apoio do Canil do 10º Baep, 18 tabletes de drogas, sendo 11 de maconha e mais sete de crack, que estavam escondidos em um compartimento de um ônibus, que seguia de São Paulo para Fortaleza, capital do Ceará.

Diante da situação, o motorista do ônibus foi detido e conduzido à delegacia de Polícia Civil de Americana, onde o caso seria registrado, enquanto os passageiros seguiram viagem com um outro condutor. O peso total das drogas não havia sido estipulado até o início da noite deste sábado.

Revólver encontrado em estojo dentro de ônibus que seguia para o Ceará – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Porte ilegal

Em outra ocorrência da PMR, os policiais realizavam fiscalização em mais um ônibus de turismo, que partiu de Diadema, na Grande São Paulo, com destino a Pedra Branca, no Ceará, quando encontraram em uma das poltronas do coletivo um estojo verde.

Ao verificarem o conteúdo, encontraram um revólver calibre 32, da marca Smith & Wesson, com seis munições intactas no tambor e também uma solta, totalizando sete. Quando os militares questionaram um funcionário da empresa de ônibus sobre a arma, o homem assumiu que era dele e então acabou detido pelo porte ilegal, sendo também conduzido à delegacia de plantão para registro do caso.