Polícia Militar recupera carga de combustível roubada e prende uma pessoa

Policiais militares da Força Tática interceptaram um caminhão roubado carregado com 23 mil litros de etanol e gasolina durante uma abordagem na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, no início da noite desta segunda-feira (24).

Caminhão e a carga foram recuperados pela polícia – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O suspeito, que dirigia o caminhão, afirmou aos PMs que foi contratado para transportar a carga. Ele foi preso e encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por receptação.

O sargento Reinaldo Simões, da Força Tática, explicou que um denunciante entrou em contato com a PM para informar que presenciou que ocupantes de um Prisma preto renderam um motorista que transportava combustível na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis. Um dos suspeitos conseguiu entrar no caminhão pela janela do motorista.

“Intensificamos o patrulhamento e outra equipe realizou a abordagem aos ocupantes do veículo. Eles portavam uma réplica de pistola. Pouco tempo depois, o motorista disse que seu caminhão tinha rastreamento e conseguimos localizá-lo na SP-304”, explicou.

Segundo a PM, os três suspeitos localizados no carro foram levados ao plantão policial de Cosmópolis, mas até o início da noite, a polícia não confirmou se todos permaneceriam detidos.