Polícia Militar quer fiscalizar medidas protetivas em Americana

A PM (Polícia Militar) de Americana está em tratativas com os juízes das varas criminais para a fazer fiscalização de medidas protetivas e cautelares no município. A informação foi revelada nesta quinta-feira pelo capitão Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da 1ª Companhia, na sessão da câmara.

Segundo o oficial, a PM não tem acesso, atualmente, às medidas protetivas e outras determinações dos juízes para infratores que foram liberados de audiências de custódia ou estão com liberdade provisória.

Informação foi revelada durante a sessão da câmara desta quinta, pelo capitão Tiago Costa e Silva – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Dentro dessa tratativa, os dados seriam enviados ao sistema de inteligência da corporação para que os comandantes possam ter acesso. Isso já acontece nos casos de violência doméstica após parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana.

“Com o recebimento dos dados no nosso sistema, um policial militar, durante uma abordagem em uma via pública, vai poder verificar se ele está próximo da vítima, se ele está cumprindo a medida restritiva ou de distanciamento. Isso evitaria novos crimes, porque muitos são reincidentes, principalmente aqueles que cometeram furtos”, disse o capitão.

Tiago completará, no início de dezembro, três meses no comando da 1ª Companhia e destacou outros projetos.

Um deles é a anexação do Vizinhança Solidária, que consiste na colaboração dos cidadãos na denúncia de crimes por meio de grupos do WhatsApp, à Operação Bairros Seguros, que tem mapeado os bairros com indicadores preocupantes de criminalidade para receberem as fiscalizações por bicicleta, base comunitária móvel, patrulha e também rondas escolares.