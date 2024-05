Polícia Militar flagra homem com drogas no Parque da Liberdade, em Americana

Um homem de 20 anos foi preso após ser surpreendido com porções de drogas durante uma abordagem no Parque da Liberdade, em Americana, na noite da quarta-feira (29). Na ocasião, foram apreendidos 25 porções de crack e maconha, anotações sobre o tráfico de drogas e uma quantia em dinheiro. Conduzido ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta das 19h, os policiais militares faziam patrulhamento de rotina na Rua Serra da Borborema, quando perceberam que o suspeito teria jogado algo ao chão ao perceber a aproximação da viatura. Ele entrou em uma adega e assim que percebeu que seria revistado também jogou um celular ao chão.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a PM, o suspeito acabou confessando que tinha escondido as porções de drogas dentro de um cano, onde elas foram encontradas pelos agentes.

Os policiais seguiram até a casa do homem que fica no mesmo bairro. Após realizarem buscas, no interior do imóvel localizaram R$ 177 em dinheiro e anotações que seriam da contabilidade do tráfico de drogas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O homem ficou preso provisoriamente na cela do plantão policial. Mas, durante a audiência de custódia, na quinta-feira (30), o juiz considerou os antecedentes do suspeito por tráfico de drogas e decidiu pela conversão da prisão em flagrante por preventiva. Depois, foi transferido para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Limeira.