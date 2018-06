Polícia Militar encontra corpo enterrado no Matão

A PM (Polícia Militar) encontrou, na noite desta sexta-feira (15), um corpo em estado de decomposição em Sumaré. O cadáver, do sexo masculino, estava enterrado nos fundos do Condomínio Emílio Bosco, em uma área de mata. O local fica no bairro Matão e a suspeita é de que o homem tenha sido assassinado.

A Polícia Civil comunicou que o corpo tinha perfurações causadas por disparos de arma de fogo. O cadáver ainda não tinha sido identificado até a manhã deste sábado (16), de acordo com a Funerária Alves, que monitora a situação. A empresa informou que o corpo está no IML (Instituto Médico Legal) de Americana. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segundo a PM, membros da Força Tática receberam informações de que aconteceu um suposto duplo homicídio no Emílio Bosco. A denúncia também apontava que os corpos foram enterrados nos fundos, numa mata, e que a cova foi aberta pelo porteiro do condomínio.

A equipe se dirigiu ao local nesta sexta, quando abordou o porteiro, de 24 anos. Ele negou qualquer participação no crime, mas indicou o lugar onde os cadáveres poderiam estar enterrados. Houve apoio do Corpo de Bombeiros de Sumaré nas escavações, que possibilitaram a localização de apenas um corpo.

O delegado plantonista compareceu no local, assim como a Polícia Científica, que realizou perícia técnica. A Polícia Civil elaborou boletim de ocorrência no plantão do 1º DP (Distrito Policial) da cidade. O caso foi registrado como homicídio qualificado e encontro de cadáver. O porteiro se apresentou na delegacia, foi qualificado como testemunha e acabou liberado.