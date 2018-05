Polícia Militar apreende cocaína no Jardim dos Lírios

A PM (Polícia Militar) apreendeu seis porções de cocaína, além de R$ 80 em dinheiro, na noite desta quinta-feira no Jardim dos Lírios, em Americana. O material e o dinheiro estavam com o desempregado F.A.L., que recebeu voz de prisão pelos policiais, mas acabou liberado pelo delegado plantonista. Outras duas pessoas, que estariam no local para comprar entorpecentes, também foram levadas para a delegacia.

De acordo com informações da própria Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 21h40, na Rua Bandeira Branca. Durante o patrulhamento, F.A.L. foi avistado entregando um objeto para o condutor de um VW/Gol. Desconfiados, os policiais fizeram a abordagem e encontraram com o homem as seis porções de cocaína e a quantia em dinheiro.

Questionado, o homem afirmou que estava realizando a venda da droga porque está desempregado. F.A.L., que já tem outras passagens pela polícia por tráfico, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central da Polícia Judiciária), junto com outros dois homens que estavam no local apenas para comprar entorpecentes, mas ambos acabaram ouvidos e liberados. Ainda segundo a PM, o delegado de plantão tomou ciência do ocorrido, mas acabou liberando também o acusado.