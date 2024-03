Polícia Militar Ambiental flagra e multa 21 pescadores por pesca irregular, em Americana

A Polícia Militar Ambiental flagrou, neste domingo (17), 21 pescadores durante pesca irregular, às margens do Rio Piracicaba, em Americana. Cada um foi multado em R$ 1 mil e liberado após o registro da ocorrência.

De acordo com a PM Ambiental, durante a Operação Impacto, os militares encontraram os homens com diversos apetrechos de pesca às margens do Rio Piracicaba, na altura de Americana, local proibido para prática.

Os 21 pescadores foram multados em R$ 1 mil cada e posteriormente liberados. Os materiais ficaram apreendidos na Base Operacional em Americana. A ocorrência teve o apoio de outras equipes da PMA.