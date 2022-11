Polícia Militar alerta para crimes de pesca durante o período da piracema

Na última terça-feira, começou o período da piracema – quando os peixes se reproduzem – no Rio Piracicaba, que tem a sua nascente em Americana e também passa por Santa Bárbara d’Oeste. Com isso, a PMAmb (Polícia Militar Ambiental) emitiu um alerta para a proibição da pesca de peixes como Lambari, Pintado e Dourado, tradicionais na região, até 28 de fevereiro de 2023.

“Quem desrespeitar as regras da piracema será autuado na seara administrativa, com a aplicação de multa simples, no valor mínimo de R$ 1 mil, mais R$ 20 para cada kg de pescado capturado”, diz a nota.

Alguns peixes não podem ser pescados durante a piracema – Foto: Arquivo / Liberal

O valor pode ser aplicado em dobro, caso outras condutas irregulares sejam verificadas. Todos os equipamentos utilizados, como varas, anzóis e barcos, também são apreendidos. Além disso, o infrator é responsabilizado criminalmente “por violação do artigo 34 da Lei Federal nº 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais), estando prevista a pena de detenção de um a três anos”.

Em Americana, o maior foco das infrações está na Represa de Salto Grande, onde no ano passado cerca de 100 quilos de pescado foram apreendidos. Já em Santa Bárbara, os crimes são geralmente registrados na Represa Areia Branca.

“As ações de fiscalização são efetuadas por policiamento embarcado. Há também a fiscalização em estabelecimentos comerciais voltados à venda de pescados, peixarias, mercados municipais, etc”, explicou em nota a 1ª Companhia do 5º Batalhão da PMAmb, responsável pelo monitoramento do Rio Piracicaba.