Polícia investiga se existe relação entre homicídios após dia violento na região

A Polícia Civil não descarta a possibilidade de os quatro casos de homicídio registrados nesta terça-feira (15) estarem conectados, e há chances de as vítimas serem próximas e conhecerem os autores.

Claudio Afonso Silva, Matheus Breendel Santana e Willian Lopes Pereira foram mortos com tiros na cabeça, e uma quarta vítima, ainda não identificada, levou 18 facadas. Os crimes aconteceram em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Um dos assassinatos aconteceu na Rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

“Me parece que as vítimas se conheciam. Provavelmente os autores também. Se houve um desacerto, isso já é uma hipótese mais vaga para se fazer. Vamos saber com os avanços das investigações”, afirmou o delegado do 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, Gelson Aparecido de Oliveira. “Mas, a corrente mais forte, neste momento, é que há uma conexão”, completou.

O delegado do 1º DP de Sumaré, Marcelo Mareschi Ribeiro, adotou um tom mais cauteloso. ”Primeiro nós precisamos identificar a vítima”, disse. “Por hora, nada é descartado. Não sei se os outros têm documentos ou não, ou quais as circunstâncias que aconteceram os outros assassinatos. Então, tudo isso está sendo apurado”.

Os delegados ouvidos pelo LIBERAL, no entanto, disseram não saber ainda a motivação dos assassinatos.

Um passo importante dado pelos policiais para saber a autoria e os motivos dos crimes foi a localização do carro de Cláudio, um Chevrolet Celta que estava desaparecido desde a manhã de terça.

O veículo, que teria sido usado pela vítima na noite de segunda, foi achado no São Fernando, em Santa Bárbara. Os investigadores e membros da equipe da polícia científica estiveram no local para realizar a perícia técnica. O resultado deve sair dentro de 30 dias.

As mortes

Claudio e Matheus, ambos de 26 anos, foram localizados na Rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda, próximo de onde moravam em Santa Bárbara. Matheus ainda estava vivo quando foi achado pelos Guardas Civis Municipais, acionados por moradores da região. Ele foi levado ao PS (Pronto Socorro) Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

Willian, 31, morador do Jd. Pérola, em Santa Bárbara, foi achado morto em Americana, em uma estrada de terra perto do Parque da Liberdade. Assim como Cláudio e Matheus, ele foi morto com um disparo na cabeça e, segundo o boletim de ocorrência, morreu com um tiro de curta distância.

Em Sumaré, também na manhã desta terça, um homem não identificado foi achado sem vida com, no mínimo, 18 marcas de facadas. Ele estava na estrada rural Olindo Biondo, que liga Nova Odessa e Sumaré, a mesma em que foi encontrado o corpo do personal trainer Rodolfo Pestana, em novembro do ano passado.

*Colaboraram Maria Eduarda Gazzetta e Paula Nacasaki