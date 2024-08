Quarteto estaria envolvido no furto de um bar, na Avenida Campos Sales, e em três tentativas de invasão no período de quatro dias

Circuito de câmeras de uma loja na Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo, registrou o momento em que os suspeitos tentam entrar no estabelecimento

A Polícia Civil está investigando um quarteto que estaria envolvido no furto de um bar, na Avenida Campos Sales, em Americana, e em três tentativas de invasão no período de quatro dias.

O circuito de câmeras de uma loja na Rua das Paineiras, no Jardim São Paulo, registrou o momento em que os suspeitos tentam entrar no estabelecimento e fogem sem levar nada, na madrugada do último domingo (4). O bando usou um Chevrolet Monza furtado como carro de fuga.

“Nós fomos arrumar a vitrine, na manhã de segunda e percebemos que estava arrombada. Depois vi pelas imagens das câmeras que eles tentaram entrar na loja. O meu vizinho que também tem uma câmera, registrou que eles, na verdade, não tentaram arrombar a vitrine, mas entrar na loja. Como nossa segurança é reforçada, o grupo não teve sucesso”, explica Sanui Amorim, proprietária da loja.

Segundo ela, comerciantes participam de um grupo de WhatsApp de Vizinhança Solidária e compartilham vídeos e informações sobre ações criminosas na região. “A gente suspeita que são os mesmos em outras ações semelhantes, mas não usam os mesmos carros”, completa.

No mesmo dia, os mesmos bandidos teriam entrado em um bar na Avenida Campos Sales, na Vila Omar, em Americana, pela área de recuo do estacionamento. Eles usaram um Chevrolet Astra, de cor prata. O bando levou cerca de R$ 2 mil, entre dinheiro e garrafas de bebidas. O furto foi flagrado por câmeras de segurança.

Alarme

Já no último dia 31, quatro homens tentaram entrar em uma loja de semijoias na Rua das Figueiras, também no Jardim São Paulo e a poucos metros da loja da Rua das Paineiras, mas o alarme disparou e eles fugiram.

“A gente já sofreu outra tentativa de invasão há um ano e meio. Percebemos que nesse período o patrulhamento melhorou, mas nos últimos dias os criminosos voltaram”, disse a proprietária do comércio, Rúbia Armelin.

Os mesmos quatro homens, minutos antes, tentaram entrar na loja vizinha, mas não chegaram a ter acesso ao interior.

“Eles chegaram a arrombar a porta, no entanto, como parte deles invadir o vizinho, o alarme disparou e todos fugiram. Naquela noite eles estavam em um Gol branco do modelo antigo. Tivemos que consertar a porta, que ficou em R$ 500”, confirmou a vendedora Kamilli Gonçalves.

Investigação

A Polícia Civil vai analisar as imagens das câmeras. “Pelas características físicas temos indícios para acreditar que são os mesmos indivíduos, apesar de usarem carros diferentes. Suspeitamos que eles não sejam de Americana. Vamos pedir auxílio da Gama (Guarda Municipal de Americana) para tentar identificar se os carros foram flagrados na Muralha Digital”, afirmou um investigador do 2º DP de Americana.

O comandante da 1ª Companhia da PM (Polícia Militar), capitão Renan Alcântara dos Santos, informou, em nota, que teve contato pelas redes sociais sobre uma tentativa de furto.

No mesmo dia, ele diz ter obtido as imagens do circuito de monitoramento e orientou a respeito da formalização da ocorrência junto à Polícia Civil para prosseguimento das atividades investigativas. Na ocasião, a PM também recebeu imagens de outra tentativa de furto nas imediações, em julho.

A Gama enfatizou nesta terça (6) que já realiza um patrulhamento intensivo e operações periódicas na região, além de manter diálogo direto com os comerciantes locais.