Polícia investiga morte de homem executado dentro de carro na região do São Vito

Polícia Civil localizou a única câmera de segurança na rua do crime, mas o equipamento não estava gravando

A Polícia Civil iniciou as investigações na tentativa de identificar os dois homens que teriam participado da execução de Jaílson da Silva, 32, na noite desta quarta-feira (10), na região do São Vito, em Americana. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A vítima residia no Residencial Vale das Nogueiras.

O crime ocorreu por volta de 21h30. Jaílson estava em um Chevrolet Astra, na Rua Antonio Foffa, perto da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, quando dois criminosos teriam se aproximado e feito disparos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

A equipe coordenada pelo delegado Lúcio Antonio Petrocelli, do 1º Distrito Policial, conseguiu localizar a única câmera na rua, mas foi informada pelo proprietário que o equipamento não estava gravando.

Nos próximos dias, familiares e pessoas próximas a Jaílson serão ouvidos pela Polícia Civil. Por enquanto, Petrocelli não antecipou qual será a linha de trabalho, e disse que aguardará os laudos sobre o caso.

O LIBERAL esteve no local do assassinato na tarde desta quinta-feira (11) e conversou com cinco moradores das proximidades, mas nenhum deu detalhes sobre o crime. Eles afirmaram apenas que ouviram os disparos.

“Ele [Jaílson] não tinha o hábito de passar por aqui”, disse uma dona de casa que pediu para ter o nome preservado.

Caso

O ex-comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), coronel reformado Adriano Daniel, disse ao LIBERAL que caminhava nas imediações da Rua Antonio Foffa quando ouviu barulho de tiros e soube da tentativa de homicídio.

“Assim que soube do ocorrido, vim acompanhar o trabalho da Polícia Militar. Fomos informados, inicialmente, que dois criminosos teriam se aproximado da vítima e atirado várias vezes. Sabemos apenas que um deles é alto e usava bermuda. Pedimos que caso algum morador das imediações identifique algo suspeito, que ligue imediatamente para a PM.”

Além da PM e da perícia do Instituto de Criminalística, compareceu ao local a DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Com Jaílson foi achada uma carteira com documentos pessoais e uma funcional de segurança/vigilante.

Homicídios em Americana

O caso registrado nesta quarta é ao menos o sexto homicídio em Americana em 2024. Segundo dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) de São Paulo, a cidade ainda contabilizou assassinatos em janeiro (2), fevereiro (1), março (1) e maio (1).