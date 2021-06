Polícia investiga morte de homem baleado em Americana

A Polícia Civil investiga a morte de um homem baleado com quatro tiros na noite desta quinta-feira (24), em Americana. O caso ocorreu no início da noite na Rua Vênus, no bairro Jardim Alvorada, próximo da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Jair Bispo da Cruz, de 54 anos, foi atingido por quatro tiros, dois deles na cabeça. A vítima foi socorrida até o hospital, mas não resistiu.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), Jair foi baleado em frente de casa por volta das 19h30.

Crime ocorreu na Rua Vênus, no Jardim Alvorada – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

A vítima conversava com duas testemunhas no local quando dois homens chegaram em uma moto e o garupa efetuou os disparos, fugindo em seguida.

O caso foi registrado como homicídio simples no 3º DP (Distrito Policial) de Americana, que investiga os fatos. Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar Jair e o encontrou caído em frente de casa, com ferimentos causados pelos disparos e em parada cardíaca.

Além dos dois tiros na cabeça, ele foi atingido no peito e na mão. Jair foi socorrido e levado até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde a morte foi constatada. A PM (Polícia Militar) atendeu à ocorrência e isolou o local para a Polícia Civil.

É o quinto homicídio no ano em Americana. O último crime do tipo foi no fim de maio, quando o motoboy Marco Roberto Bernardo Leite, de 52 anos, foi morto a facadas durante assalto em sua casa no Parque Novo Mundo.

O caso também ia ser investigado pelo 3º DP, mas foi repassado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Até o momento, o caso segue sem solução.

No ano passado, foram seis homicídios no primeiro semestre, e dez no ano todo, segundo dados estatísticos da SSP.