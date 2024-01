Polícia investiga lesão corporal após colocação inadequada de DIU em Americana

Mulher teve dispositivo intrauterino colocado no abdômen em vez do útero, tendo que passar por cirurgia para a retirada

A Polícia Civil de Americana instaurou um inquérito para apurar um caso de lesão corporal contra uma mulher de 42 anos, Andréia Rodrigues do Nascimento, que teve o DIU (dispositivo intrauterino para evitar gravidez) colocado no abdômen em vez do útero por um médico ginecologista que atende na UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Rosa, na região do Parque Gramado.

O incidente ocorreu em abril do ano passado e a paciente registrou o boletim de ocorrência no 1º DP (Distrito Policial) de Americana após descobrir a situação.

Andréia disse que começou a sentir muitas dores e, um mês após a inserção do DIU, por meio de exames, foi constatado que o dispositivo estava localizado no abdômen, perto de perfurar o intestino. A paciente passou por uma cirurgia em junho para a remoção do objeto.

Andréia Rodrigues do Nascimento e a imagem que mostra o dispositivo no local errado – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Senti uma dor terrível. Os médicos que me atenderam disseram que se demorasse mais alguns dias para tirar, poderia perfurar o meu intestino. E já tinha usado o DIU por quatro anos, nunca tive problema”, comentou em entrevista ao LIBERAL.

Andréia disse que registrou o boletim de ocorrência para que o mesmo não aconteça com outras mulheres, uma vez que o médico continua atendendo na UBS. O LIBERAL tentou entrar em contato com o profissional, mas foi informado de que ele só atende às quartas-feiras pela manhã.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o médico presta serviços na unidade e afirmou que está apurando os fatos. Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil iniciou um inquérito para investigar a conduta do médico, tratando o caso como lesão corporal. A vítima já foi ouvida e a equipe policial realiza diligências para esclarecer os fatos.

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) também será notificado sobre o caso, de acordo com informações do inquérito. Até o momento, no entanto, a assessoria do conselho informou que ainda não recebeu a notificação oficial e que quando é instaurado um procedimento apuratório, ele corre sob sigilo determinado por lei.

Sobre o DIU, a vice-presidente da Comissão de Anticoncepção da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), Ilza Maria Urbano, destacou que o método é geralmente seguro, com complicações pouco frequentes.

A perfuração, uma das ocorrências mais raras, acontece em cerca de uma pessoa a cada mil inserções. No caso de um incidente como este, a retirada por laparoscopia é a conduta recomendada, sendo um procedimento seguro e minimamente invasivo.