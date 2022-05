Polícia intercepta ônibus e prende mulher com drogas na Anhanguera, em Americana

Ônibus saiu de São Bernardo do Campo e seguia para o Estado do Ceará, onde mulher entregaria os entorpecentes

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) interceptou um ônibus, apreendeu drogas e prendeu uma pessoa na manhã deste domingo (29), no quilômetro 124 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

A passageira detida é uma mulher de 26 anos, que levava consigo 11 tijolos de maconha, duas porções da mesma droga, já separadas, e mais 50 tubos plásticos com um entorpecente conhecido como skank.

Polícia Militar Rodoviária apreendeu as drogas na manhã deste domingo, em Americana – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

De acordo com informações da PMR, a equipe estava em fiscalização, quando parou o ônibus, que tinha como origem São Bernardo do Campo e seguia com destino ao Ceará.

As equipes entrevistaram os passageiros e, ao notar a presença dos policiais, uma mulher teria colocado uma bolsa de couro preta, que estava em seu colo, embaixo da poltrona, com um cobertor por cima.

Quando os policiais perguntaram para a jovem quantas bagagens ela tinha, ela disse que só levava a bolsa preta e uma outra no bagageiro do ônibus.

Questionada sobre o conteúdo das malas, ela admitiu que levava drogas na bolsa que estava com ela. A passageira ainda informou à equipe que pegou os entorpecentes de uma mulher, no bairro Paraisópolis, em São Paulo, e que levaria ao Estado do Ceará. Chegando lá, alguém ligaria e receberia as drogas.

Ela foi detida e encaminhada à delegacia de Americana, onde foi presa por tráfico. Os entorpecentes foram apreendidos.