Polícia Federal prende dois em Americana por pornografia infantil

A PF (Polícia Federal) prendeu em Americana, nesta quarta-feira (16), dois homens investigados por posse e compartilhamento de fotos e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Segundo a corporação, os crimes aconteciam desde 2017.

As prisões aconteceram na Vila Molon. Na ocasião, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de Americana e constaram a existência de arquivos pedopornográficos, motivo pelo qual os acusados foram presos em flagrante.

Materiais foram apreendidos pela equipe nesta quarta-feira – Foto: Divulgação / Polícia Federal

A equipe também apreendeu 20 HDs e celulares. “O conteúdo foi muito grande”, disse Melissa Maximino Pastor, delegada da PF de Piracicaba, unidade responsável pela ação desta quarta.

“As investigações foram de iniciativa interna, da inteligência da PF aqui em Piracicaba. São sistemas que são cruzados, de inteligência, e que identificam que está ocorrendo o compartilhamento de arquivos de conteúdo pornográfico. A partir daí que foi iniciada a investigação”, afirmou.

De acordo com a PF, os dois vão responder pelos artigos 241-A e 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que tratam exatamente de compartilhamento e posse de materiais pedopornográficos, respectivamente.

Se condenados, eles poderão cumprir penas de um a quatro anos de prisão por armazenamento e de três a seis anos por distribuição.

O combate à pornografia tem sido um dos focos da PF de Piracicaba. Só no primeiro semestre do ano passado, cinco homens tinham sido presos em Americana em ações contra esse crime, conforme a corporação informou à época.