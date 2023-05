Polícia descobre ‘central do golpe’ no Jardim São Paulo, em Americana

Material usado para adulteração de cartões também foi achado pela polícia - Foto: Polícia Civil - Divulgação

Policiais civis do 2º Distrito Policial descobriram uma “central do golpe”, que funcionava em uma residência no Jardim São Paulo, em Americana, nesta terça-feira. No local, os investigadores localizaram pelo menos seis celulares que funcionavam em rede e eram usados para negociar números de cartões com estelionatários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O proprietário do imóvel foi preso por posse de apetrechos de falsificação, segundo a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha, que coordenou a Operação denominada “Birds”

Na casa, os policiais também apreenderam oito aves silvestres, 75 aparelhos celulares, 123 eletrônicos diversos, sete notebooks, R$ 7,1 mil, oito cartões bancários, uma máquina copiadora de cartão, seis carimbos médicos, dois atestados médicos e 22 garrafas de uísque. Inicialmente os investigadores estiveram na casa para apurar uma denúncia de aves silvestres. Quando chegaram ao endereço acharam as aves em condições ilegais, sem documentação de registro no órgão ambiental.

O suspeito foi localizado dentro da casa. Os agentes constataram que havia vários celulares ligados em rede e que eles eram usados para a comunicação com possíveis estelionatários. O cenário era de quem adquiria número e validade de cartões para compras na internet, usando nomes de terceiros.

Durante as buscas, os policiais encontraram os celulares, quantia em dinheiro e materiais usados para a adulteração de cartões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PREJUÍZOS. “Ainda não temos condições de apurar a extensão dos golpes e valores dos prejuízos. Nesse primeiro momento, vamos tentar identificar as vítimas durante o inquérito policial”, diz a delegada.

Os celulares usados pelo suspeito serão encaminhados para a perícia. O laudo deve ficar pronto em 30 dias.

O suspeito prestou depoimento na delegacia e depois foi levado à Cadeia de Sumaré, onde ficou até ser apresentado em audiência de custódia.