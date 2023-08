Ao menos 100 famílias ficaram no prejuízo com o fechamento sem nenhum aviso prévio das unidades, em 2 de novembro do ano passado

A Polícia Civil de Americana indiciou por estelionato o casal Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé, proprietários do buffet infantil Mini Gente, por ter causado prejuízo a mais de 100 famílias com o fechamento sem nenhum aviso prévio das unidades, em novembro do ano passado.

Prédio onde funcionava o buffet Mini Gente, fechado em novembro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), o caso foi investigado pelo 3º DP (Distrito Policial) de Americana e após todas as diligências cabíveis e oitivas das vítimas e suspeitos, o delegado responsável pelo caso indiciou o casal e relatou o inquérito policial à Justiça em julho.

Em nota, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que nesta fase do inquérito, os autos tramitam sob sigilo, portanto, as informações ficam restritas às partes envolvidas.

Somente quando e se houver oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e a mesma for aceita pela Justiça, haverá um processo e o tribunal poderá dar mais detalhes do caso, exceto se estiver em segredo.

O LIBERAL tentou contato com o casal por meio do mesmo telefone que conseguiu falar com Carla no ano passado, em reportagem anterior, mas as ligações caíram na caixa postal. Informações levantadas com pessoas próximas dos proprietários do buffet dão conta de que a família se mudou para Goiânia (GO).

Ao todo, o casal fechou seis unidades da rede Mini Gente. Uma sétima seria inaugurada em Santa Bárbara d’Oeste. Os buffets de Porto Feliz e Boituva foram encerrados em outubro também de 2022, um mês antes do anúncio de falência da rede.

Em Americana, foram registradas mais de 100 ocorrências contra o buffet. Já na Delegacia de Piracicaba, foram instaurados ao menos 21 inquéritos policiais, de acordo com a representação das vítimas.

Além do prejuízo às famílias, o casal deixou uma dívida de R$ 176 mil para uma tia de 59 anos, que trabalha como faxineira, conforme reportagem publicada pelo LIBERAL em maio.

Moradora de Santa Bárbara d’Oeste, Fátima Moraes é tia de Carla e foi fiadora da sobrinha na locação de um imóvel para uma das unidades do Mini Gente, em Piracicaba.

Sem o pagamento do aluguel do salão, ela teve a casa executada, mas conseguiu impedir que fosse a leilão, parcelando a dívida e vendendo o carro que levou anos para quitar.