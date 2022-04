Polícia Civil vai investigar caso de transfobia em Americana

A Polícia Civil de Americana vai instaurar um inquérito para investigar um caso de transfobia cometida em Americana na madrugada de sexta-feira (9). Duas mulheres trans foram agredidas por um homem no bairro Antônio Zanaga.

Uma das vítimas, Laytima Remedi, de 29 anos, contou ao LIBERAL que estava em uma festa de despedida com uma amiga. De acordo com ela, assim que chegou ao local, o homem começou com as provocações, tratando-as como homens e proferindo termos transfóbicos.

A amiga de Laytima o corrigiu verbalmente, e foi nesse momento que o homem começou as agressões físicas. “Ele foi para cima dela, e ela reagiu. Eu tentei separar a briga, mas fui agredida e jogada no chão. Nisso, recebi vários socos e chutes no rosto”, relatou a vítima.

Laytima contou que as duas foram agredidas, mas ela foi quem ficou com mais ferimentos. Ela teve a sobrancelha cortada, ficou com o olho bastante inchado e com hematomas pelo rosto. Vítima contou ainda que está com bastante dor neste domingo (10) pois acabou fraturando o cóccix. De acordo com ela, esta não é a primeira vez que sofre agressões por transfobia. Há seis anos foi arrastada por um carro em Santa Bárbara d’Oeste.

“Eu me sinto culpada, eu estou com medo, eu estou abalada fisicamente, mentalmente. Ver minha família chorar por medo de eu ser morta apenas por ser trans está me doendo ainda mais. Eu não desejo que nem meu pior inimigo passe por isso”, relatou nas redes sociais.

Ela registrou um boletim de ocorrência on-line, já que a região não conta com Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância). Nesta segunda-feira (11), ela vai à Polícia Civil acompanhada de um advogado para dar continuidade o registro.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que o caso foi registrado como injúria e lesão corporal na Delegacia Eletrônica, e encaminhado para o 1° DP (Distrito Policial).

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil de Americana informou que vai instaurar inquérito para apurar eventual crime previsto na Lei do Racismo, já que o STF (Superior Tribunal Federal) considera que transfobia deve ser enquadrada nesta legislação. O crime prevê reclusão de um a três anos, além de multa.

Também será investigado o crime de lesão corporal. “O inquérito, portanto, visa apurar a autoria e materialidade das infrações denunciadas”, informou a Polícia Civil.