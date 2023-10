A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu nesta quarta-feira (31) dois homens, de 20 e 28 anos, suspeitos de um assalto à mão armada, que ocorreu no dia 16 deste mês. Ambos são acusados de render uma mulher, que estava acompanhada dos dois filhos pequenos, utilizando um revólver para ameaçá-la, antes de fugir com o veículo e pertences pessoais da vítima.

Dois dias após o crime, a Polícia Militar conseguiu localizar o veículo roubado e, após entrar em contato com a vítima, obteve informações sobre os suspeitos, que foram repassadas à DIG.

Drogas, celulares e outros objetos foram apreendidos com os detidos – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Durante o curso das investigações, foram identificadas imagens dos autores nas proximidades do local do crime, na Avenida Comendador Thomas Fortunato, na Praia dos Namorados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com base nesses indícios e com a localização do veículo roubado no mesmo endereço, a investigação avançou, culminando na identificação dos suspeitos em residências no mesmo bairro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Nesta quarta-feira, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, resultando na prisão dos suspeitos. Ambos confessaram o crime e as autoridades encontraram as roupas utilizadas durante o assalto, bem como os pertences pessoais da vítima que estavam dentro do veículo.

Maconha e munições encontradas no imóvel – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Além das roupas e pertences, a busca em uma das residências resultou na apreensão de vários celulares, drogas, uma balança de precisão e munições calibres 32 e 38, todos escondidos.

FICHA CRIMINAL

Um dos suspeitos estava sendo procurado pela Justiça por não ter retornado da última saída temporária do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo e tráfico de drogas. Além desses dois crimes, ele já tinha registro por homicídio.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os suspeitos foram apresentados na sede da DIG, onde foram reconhecidos pela vítima, e os bens recuperados foram devolvidos. Após os procedimentos legais, ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão os desdobramentos do processo judicial.