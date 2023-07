Polícia Civil investiga suposto estupro à menina de 3 anos em Americana

Avós, que possuem a guarda da criança, procuraram a polícia depois que a neta reclamou de dores após passar o fim de semana com a mãe e o padrasto

A Polícia Civil investiga um possível estupro contra uma menina de três anos, em Americana, que teria acontecido no último domingo (2). O caso foi comunicado no plantão policial na noite desta segunda-feira (3), pelos avós da criança. Padrasto, de 27 anos, é um dos investigados pelo crime. Exames periciais foram solicitados.

De acordo com o delegado titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), José Donizeti de Melo, os avós maternos possuem a guarda da criança e há cada 15 dias, a mãe vai buscá-la na casa deles para visitas, no entanto, ao retornar à residência na segunda-feira, a menina reclamou de dores no órgão genital durante o banho e contou que o namorado da mãe havia colocado o dedo.

Ao saber dos fatos, os avós chamaram os guardas municipais e todos foram conduzidos ao plantão policial. Lá, durante depoimento, a mulher contou sobre as visitas da filha, mas não soube informar o endereço dela.

A menina foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para a realização de exames, que devem ficar prontos em um período de 30 dias

As investigações serão conduzidas pela DDM e, segundo o titular da pasta, José Donizeti de Melo, os investigados devem ser ouvidos e também será necessário aguardar o resultado dos exames para elucidar os fatos.

As investigações serão conduzidas na DDM pelo delegado titular da pasta José Donizeti de Melo – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Um boletim de ocorrência como estupro de vulnerável foi registrado. O Conselho Tutelar acompanha a situação. O órgão pontuou que todas as providências cabíveis foram tomadas, visando a segurança da criança.