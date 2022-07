Polícia Civil investiga roubo contra mãe do ex-vereador Valdecir Duzzi

A Polícia Civil já iniciou as oitivas para investigar o assalto no apartamento da mãe do ex-vereador Valdecir Duzzi, uma senhora de 83 anos, que passou momentos de tensão. Ela foi rendida por dois homens que invadiram o imóvel no Centro de Americana, na manhã da quinta-feira. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está apoiando nas apurações do caso.

O delegado José Donizeti de Melo, titular da DIG, disse que já iniciou uma linha de investigação. “Não podemos antecipar o andamento da apuração para não atrapalhar os trabalhos”, relatou o policial.

Bandidos acessaram a garagem do prédio utilizando um controle do portão – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

“A idosa ainda está sem condições de relatar o ocorrido”, disse Melo. A cuidadora que estava no apartamento ainda não prestou depoimento à Polícia Civil.

Segundo ele, a primeira a ser ouvida foi a doméstica que trabalha no local e também foi rendida pelos criminosos. “Estamos apurando as circunstâncias do roubo”, completou o delegado.

A idosa chegava do mercado pela manhã, acompanhada da cuidadora, quando foram rendidas pela dupla que estava escondida atrás de uma porta de um dos apartamentos. Os suspeitos entraram no prédio usando o controle do portão da garagem.

A mãe do ex-vereador disse que durante o assalto, a doméstica foi amarrada na cama da filha que é acamada. A mãe do Duzzi e uma cuidadora também foram amarradas com “enforca-gato”.

“A empregada conseguiu cortar o lacre da mão e depois foi até o outro quarto, onde estavam minha mãe e a cuidadora para soltá-las”, disse Duzzi.

Os criminosos fugiram levando dinheiro e joias que estavam no cofre da idosa.