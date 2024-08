Polícia Civil investiga morte de homem encontrado ferido em banco de praça em Americana

A Polícia Civil investiga a morte de Alexsandro César Alves da Silva, de 36 anos, que foi encontrado com sangramento na cabeça e inconsciente no banco de uma praça de Americana, no último sábado (10). Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu e morreu um dia depois de ser internado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava em um banco de praça na Rua Uruguai, no Jardim Girassol, com sangramento na cabeça, inconsciente e foi socorrido pelos bombeiros, dando entrada no hospital por volta do meio-dia de sábado.

De acordo com a assistência social do hospital, Alexsandro recebeu cuidados médicos, entretanto, morreu neste domingo (11), por volta de 4h.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, por meio do 3° DP (Distrito Policial). O resultado do exame necroscópico, que foi realizado no IML (Instituto Médico Legal) de Americana e que pode constatar a causa da morte, é aguardado para andamento das investigações.