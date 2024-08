Polícia Civil investiga morte de homem encontrado ferido em banco da praça de Americana

Corpo foi achado no último sábado; vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na madrugada do domingo

A Polícia Civil investiga a morte de um homem que foi encontrado com sangramento na cabeça e inconsciente no banco de uma praça de Americana, no último sábado (10). Ele chegou a ser socorrido ao hospital do município, mas não resistiu e morreu um dia depois de ser internado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava em um banco da praça na Rua Uruguai no Jardim Girassol com sangramento na cabeça, inconsciente e foi socorrido pelos bombeiros, dando entrada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi por volta de meio-dia do sábado.

De acordo com a assistência social do hospital, o homem ainda não identificado, recebeu cuidados médicos, entretanto, morreu neste domingo (11), por volta de 4h da madrugada. As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil por meio do 3° DP (Distrito Policial).