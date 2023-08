Condutor fugiu do local após colisão na Represa do Salto Grande, segundo o boletim de ocorrência

A Polícia Civil de Americana incentiva denúncias para identificar o piloto de um jet ski que causou o acidente que deixou dois feridos na Represa do Salto Grande, na orla da Praia dos Namorados, no último dia 6. Ele fugiu do local após a colisão dos veículos, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

Uma das vítimas precisou ser socorrida com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar – Foto: Gama / Divulgação

Os investigadores buscaram as imagens de câmeras nas imediações para tentar identificar o trajeto do suspeito, mas sem sucesso. O jet ski que teria causado o acidente é de cor verde e preta, segundo testemunhas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quem tiver informações pode entrar em contato com os policiais por meio do telefone (19) 3405-2109, em horário comercial, ou 24h pelo telefone 197, do Disque-Denúncia. Não é necessário se identificar.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com o boletim de ocorrência, um jet ski que estava na represa bateu contra a moto aquática que estava parada com dois homens, de 30 e 31 anos. Uma das vítimas precisou ser socorrida com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, onde permanece internada.

O outro homem, quando percebeu a aproximação do jet ski, conseguiu pular na água antes da colisão.