Polícia Civil identifica suspeito de homicídio no Jardim São Paulo após verificação de chip em cadela

O chip de identificação de uma cadela, que foi localizada ao lado do corpo de uma mulher morta em casa abandonada na Rua dos Cedros, Jardim São Paulo, em Americana, na noite de quinta-feira (11), ajudou a Polícia Civil a descobrir o nome do possível suspeito do crime.

Após o atendimento do caso, o delegado plantonista Felipe Sales pediu apoio da equipe da iniciativa Cadeia para Maus-Tratos para pesquisar o nome do tutor do cachorro. A partir dos dados obtidos, a polícia confirmou com os vizinhos que se trata de um morador de rua que sempre era visto com a cadela, mas que nos últimos dias desapareceu.

Casa onde o corpo foi encontrado, no Jardim São Paulo, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Sales também achou nas redes sociais fotos da vítima ao lado do suspeito do crime. Apesar de o cadáver estar em avançado estado de decomposição, ainda mantinha algumas características, como o cabelo tingido de vermelho, o que ajudou na identificação.

Apesar da principal suspeita ser de homicídio, o caso está sendo tratado, por enquanto, como morte suspeita, pois a Polícia Civil depende dos exame do IML (Instituto Médico Legal) de Americana para confirmar o crime e definir se foi homicídio ou feminicídio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha dois ferimentos provocados por faca na cabeça e no rosto. Ela também estava com as calças arriadas, motivando a suspeita de que ela também teria sido abusada sexualmente pelo agressor.

Outra hipótese apurada pela polícia seria de que o criminoso chegou a cavar uma cova nos fundos do imóvel e tentou arrastar o corpo para lá, mas, como não conseguiu enterrar, puxou-o novamente para o interior da casa. Os policiais constataram que haviam rastros de terra vermelha pela residência.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Uma vizinha do imóvel contou aos policiais que uma mulher, de nome Raquel, estava “morando” no local com o marido e um cachorro. Ela contou ainda que na última quinta, ao ir lavar roupa, sentiu um forte odor, motivo pelo qual entrou na residência, encontrando o corpo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Animal está disponível para adoção – Foto: Divulgação

Adoção

A ativista Roberta Lima, da equipe Cadeia para Maus-Tratos, foi a responsável pela ajuda em relação á leitura do chip do animal. Agora, ela diz que a cadela foi resgatada e está disponível para adoção.

“A cadela já passou por atendimento veterinário, fez todos os exames. Está saudável, microchipada, castrada, vermifugada e já está disponível para adoção. Ela apenas precisa achar um lar para que possa ser amada e tenha uma nova vida com amor”, diz Roberta.

Quem quiser adotar o animal pode entrar em contato pelo telefone / WhatsApp (19) 99227-8328.