Polícia Civil identifica corpos encontrados na Estrada Ivo Macris

Vítimas, de 19, 26 e 31 anos, residiam em Santa Bárbara; segundo a polícia, corpos foram encontrados com pés e mãos amarrados

Corpos foram encontrados com os pés e mãos amarrados - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

As vítimas do triplo homicídio ocorrido nesta quarta-feira (14), em Americana foram identificadas pela Polícia Civil. São eles Tiago Guedes da Silva, de 26 anos, Edvaldo da Cruz, de 31, e Mateus Ricardo Caetano Florêncio, de 19 anos. Os três são moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações apuradas pelo LIBERAL, os três estavam com os pés e mãos amarradas e foram atingidos por tiros na cabeça. Além disso, de acordo com o boletim de ocorrência, eles foram agredidos antes de serem mortos.

As vítimas foram localizadas por um trabalhador rural que acionou as autoridades. Após serem identificados por familiares, os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Uma das suspeitas é de que as execuções teriam sido motivadas por um conflito entre criminosos. Apesar disso, o delegado Lúcio Antonio Petrocelli afirmou que as motivações do crime ainda não foram confirmadas e, que neste momento, nenhuma hipótese está descartada.

As investigações seguem pelo 1º DP (Distrito Policial) e devem ser direcionadas à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.