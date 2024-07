Polícia Civil faz reconstituição de tiroteio que terminou com um morto em bar no Jardim dos Lírios

O motorista Elismar Batista Oliveira, 40, apontado como responsável pela morte do autônomo Nilton César da Silva, 29, com um tiro no pescoço, e ainda atirar no braço de um pedreiro de 54 anos, depois de uma discussão em um bar, no Jardim dos Lírios, em Americana, em 5 de maio deste ano, participou da reconstituição do crime, realizada na manhã desta sexta-feira (12). A ex-mulher dele e um sobrinho também estiveram na reprodução simulada.

A equipe composta pelo delegado Lúcio Antônio Petrocelli, investigadores, escrivães e peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana refizeram os últimos passos do suspeito na noite do crime.

Caso foi investigado pelo 2º DP de Americana; no destaque, a vítima, Nilton César da Silva – Foto: Arquivo / Liberal e Reprodução

De acordo com o delegado, alguns detalhes sobre a motivação do homicídio de Nilton foram esclarecidos.

Um deles diz respeito a confirmação da identidade da ex-mulher de Elismar, que foi flagrada por uma câmera de segurança tentando segurá-lo enquanto estava com arma antes do ocorrido. Outro foi a ajuda do sobrinho do suspeito que deu carona para o réu fugir após os disparos.

Os advogados Jefferson Feres Assis e Luis Carlos Gazarini, que representam Elismar, foram procurados, mas preferiram não comentar o caso.

Petrocelli diz que vai aguardar os laudos sobre a reconstituição e no celular do suspeito. Elismar teve o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça até o próximo dia 24, mas o delegado afirma que deve terminar o inquérito policial antes da data. Ele antecipou que vai pedir o mandado de prisão preventiva do réu.

CRIME

A polícia informou que na noite do crime a vítima teria esbarrado no suspeito, que teria se irritado. Ambos discutiram e em seguida Elismar foi até a sua casa e pegou uma arma, retornou ao bar e atirou em Nilton.

A vítima ficou internada em estado grave, com um projétil alojado no pescoço, e faleceu dez dias depois. O pedreiro, que estava próximo à confusão, também acabou atingido por um tiro no braço, mas sobreviveu.